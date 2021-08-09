«غسالة» تقتل ربة منزل بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها في قرية الشوبك مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، إثر تعرضها لماس كهربائي بالغسالة أثناء غسل الملابس.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يُفيد بوفاة ربة منزل داخل منزلها بقرية الشوبك دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة «هبة. م. ش»، 33 سنة، ربة منزل، متوفاة، وتبين أن الوفاة بسبب تعرض السيدة لماس كهربائي من غسالة الملابس.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.