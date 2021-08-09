الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«غسالة» تقتل ربة منزل بالقليوبية

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها في قرية الشوبك مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، إثر تعرضها لماس كهربائي بالغسالة أثناء غسل الملابس.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يُفيد بوفاة ربة منزل داخل منزلها بقرية الشوبك دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة «هبة. م. ش»، 33 سنة، ربة منزل، متوفاة، وتبين أن الوفاة بسبب تعرض السيدة لماس كهربائي من غسالة الملابس.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

محافظة القليوبية وفاة كهرباء شبين القناطر ماس كهربائي وفاة ربة منزل مصرع ربة منزل الأجهزة الأمنية بالقليوبية

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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