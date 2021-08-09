الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«جلوري» الإماراتية: إنتاج السيارة البيك أب في النصف الأول من 2022

سيارة بيك آب
سيارة بيك آب

أكدت الدكتورة ماجدة العزيزي رئيس مجلس إدارة شركة جلوري الإماراتية، أن التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على طرح السيارة البيك أب يأتي امتدادا لطموح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر للتنمية الشاملة ٢٠٣٠.

وأضافت العزيزي على هامش حفل توقيع عقد التعاون المشترك بين شركتها ووزارة الإنتاج الحربي لإنتاج السيارة البيك أب أن النصف الأول من عام ٢٠٢٢ سيشهد خروج السيارة البيك أب إلى الشارع المصري عبر مصنع ٩٩٩ حلوان ومن ثم تبدأ مرحلة جديدة وهي تصدير السيارة لباقي دول إفريقيا . 

وأشارت إلى أن الشركة تستهدف توطين صناعة السيارة البيك أب، وانتشارها في مصر في البداية ومن ثم غزو السوق الإفريقية بالكامل خلال فترة وجيزة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة جلوري، إن السيارة البيك أب تتميز بأنها موفرة للوقود وتستطيع قطع مسافة ٦٥٠ كيلو متر معتمدة على ٢ خزان للوقود أحدهما مخصص للغاز الطبيعي والآخر للبنزين، وذلك يميزها باستهلاك أقل للوقود وكذلك يكون منخفض التكلفة حيث تقطع كل ١٠٠ كيلو متر بالغاز الطبيعي بتكلفة ٤١ جنيه فقط.

وأشارت أن موتور السيارة ماركة متسوبيشي اليابانية وهي ماركة عالمية ولها باع طويل في الأسواق مما يعطي السيارة ثقة لدى المستهلكين لسابقة علمهم ورضاهم عن هذه العلامة التجارية في ذلك المجال.

وشهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

وقام بتوقيع العقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

الإمارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتاج الحربى الرئيس عبد الفتاح وزيرة التجارة والصناعة

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وائل لطفي

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