تحالف ألمانيا من أجل المناخ: أزمة المناخ تتفاقم على نحو أسرع

دعا تحالف ألمانيا من أجل المناخ الحكومة الألمانية المقبلة إلى العمل بـ"سرعة عالية" مع أجل حماية المناخ، في ضوء التقرير الجديد للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال نائب المدير التنفيذي للتحالف، مالته هينتشكه-كيمبر، اليوم الاثنين إن التقرير الجديد يظهر بلا مواربة أن أزمة المناخ تزداد سوءا، وأضاف: "أزمة المناخ هنا بالفعل وتتطلب بشكل عاجل اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة".

وأوضح هينتشكه-كيمبر أنه من أجل الحد من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة يجب أن تنخفض الانبعاثات بشكل كبير في جميع القطاعات، وقال: "كل عُشر درجة مئوية تحول دون الاحتباس الحراري لها قيمة.

ولتحقيق ذلك نحتاج إلى مزيد من الصلاحيات في مجال حماية المناخ"، مضيفا أن الإمكانيات التقنية والاقتصادية للتدابير الفعالة متوفرة، لكن هناك نقص في الإرادة السياسية لتنفيذها، وقال: "هناك حاجة الآن في الحملة الانتخابية إلى منافسة واقعية حول أفضل خطة شاملة.

سيتعين على الحكومة الاتحادية الجديدة العمل بسرعة عالية على حماية المناخ".

وتحالف ألمانيا من أجل المناخ هو تحالف اجتماعي واسع النطاق لحماية المناخ يضم حوالي 140 منظمة من قطاعات البيئة والكنيسة والتنمية والتعليم والثقافة والصحة وحماية المستهلك والشباب والنقابات العمالية.

وفي سياق متصل، وجهت زعيمة حزب الخضر ومرشحة الحزب للمنافسة على منصب المستشارية في الانتخابات العامة بألمانيا، أنالينا بيربوك، انتقادات لمنافسيها بسبب رفضهما لخطط حزبها بشأن حماية المناخ.

وقالت بيربوك في إشارة إلى منافسيها أرمين لاشيت، مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي، وأولاف شولتس، مرشح الحزب الديمقراطي، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة السبت: "لاشيت وشولتس يجب أن يفهما أن اتفاقية باريس لحماية المناخ ليست بيان نوايا طوعي، بل اتفاق دولي التزمت به حكومة ألمانية أيضًا... رفض المقترحات دون تقديم أي بدائل لن يقودنا إلى أي مكان".

وفي نفس الوقت، اتهمت بيربوك الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم المسيحيين والاشتراكيين، بالجُبن فيما يتعلق بحماية المناخ، وتعريض الكفاءة الاقتصادية للبلاد للخطر.

وقالت بيربوك: "من الواضح تمامًا أننا بحاجة إلى مزيد من السرعة عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ"، مؤكدة ضرورة أن تجعل الحكومة الألمانية الجديدة حماية المناخ معيارًا للعمل في جميع المجالات مع "وجود وزارة قوية لحماية المناخ كمحرك للتغيير".

وأكدت بيربوك ضرورة تعزيز الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وقالت: "للقيام بذلك، يجب تركيب نظم خلايا شمسية على كل سطح مبنى جديد"، موضحة أنه يتعين أيضًا تخصيص 2% من مساحة الأراضي في ألمانيا لاستخدامها في طاقة الرياح.

وكانت بيربوك والزعيم المشارك للحزب روبرت هابيك قدما "برنامج حماية المناخ الفوري" يوم الثلاثاء الماضي، والذي ينص، من بين أمور أخرى، على توسع قوي في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.