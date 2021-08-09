إحالة عصابة سرقة المواطنين بالتجمع الخامس للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد ضبط كل من "ع. م" عاطل، سبق اتهامه في ٤ قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"س. أ" عاطل، سبق اتهامه في ٣ قضايا "سرقة متنوعة"، و"و. م" حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على بعض المسروقات.

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط عدد من المسروقات لدى عميلهم سيئ النية بدائرة قسم شرطة السلام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.