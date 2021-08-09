الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنسبة نمو 375% مبيعات تاريخية لـ «طلعت مصطفى» بأكثر من 21 مليار جنيه

مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى

أدائها القوي ونتائج أعمالها القياسية جعلتها تسطر بحروف من ذهب تاريخا جديدا في السوق العقاري المصري ، حيث نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تحقيق أعلى مستوى تاريخي من المبيعات بمبيعات جديدة بأكثر من 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل مبلغ 4.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 375%.

وانعكست المبيعات على الإيرادات الإجمالية المحققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال النصف الأول من عام 2021 وبلغت حوالي 5.39 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.33 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 27%، وذلك للأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب الحقوق غير المسيطرة مبلغ 869 مليون جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 705 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 23%، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام 2021 مبلغ 110 مليون جنيه مقارنة بحوالي 69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 60%.

وبحسب بيان مجموعة طلعت مصطفى للبورصة المصرية، بلغ رصيد المبيعات الفعلية غير المثبتة حتى 30 يونيو عام 2021 نحو 63.9 مليار جنيه مقابل مبلغ 48.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية، مما يعزز من وضوح رؤية إيرادات وأرباح الشركة على المدى المتوسط، والتي سيتم إثباتها كإيرادات وأرباح خلال فترة الـ5 سنوات المقبلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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