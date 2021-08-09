الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الرئيس الإسرائيلي يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي يستقبل مسؤول بحريني

استقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى تل أبيب.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، في بيانٍ لها صباح اليوم، اعتبر الرئيس الإسرائيلي، أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين الجانبين، معربًا عن اعتزازه وتقديره لقيادة مملكة البحرين في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما ثمن النموذج البحريني الرائد في تعزيز مناخ الإخاء والتسامح والتعايش لكافة الأديان والمعتقدات.

من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين، أن نهج المملكة يقوم على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، مشيدًا بالحرص المتبادل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بما يلبي التطلعات المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

لقاء وزير خارجية إسرائيل

وفي وقتٍ سابق، اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين، أمس الأحد، في تل أبيب، مع وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وخلال الاجتماع، هنأ الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، يائير لابيد، بمناسبة توليه منصب وزير خارجية إسرائيل، مشيدًا بالتطورات  الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل على كافة المستويات كنموذج استراتيجي واعد للتعاون الإقليمي، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار.

من جانبه، أعرب  وزير خارجية إسرائيل عن تطلعه لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

كما جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تطوير أطر التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس الإسرائيلي البحرين إسرائيل إسحاق هرتسوغ وزارة الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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الرئيس الإسرائيلي يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين

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