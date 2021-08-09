الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسجل 769 وفاة و22160 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت روسيا اليوم الاثنين 22160 إصابة جديدة بكوفيد-19 منها 2150 في موسكو‭‭‭ ‬‬‬وهو ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين و469910 منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 769 مريضا توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 165650.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا و إيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا و روسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

الولايات المتحدة إيران الاتحاد فرنسا المانيا الارجنتين الصحة

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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