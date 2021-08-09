الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تلقيح 551 ألف شخص ضد فيروس كورونا في تونس

كورونا في تونس
كورونا في تونس

قالت وزارة الصحة التونسية، إن 551 ألف مواطن تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد.
كانت قد انطلقت صباح أمس، عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا في كافة أنحاء تونس. وتعد عملية التلقيح هذه هي الأكبر في تونس للحد من انتشار الوباء والذي راح ضحيته حتى الآن داخل البلاد أكثر من 20 ألف شخص منذ مارس 2020.
وتستهدف عملية التلقيح المكثف حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق، على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.
يذكر أن تلك الحملة تنظمها وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والصحة العسكرية، وتم تخصيص 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية لهذا الغرض.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الإسكان»: آخر موعد لإعفاء 90% من غرامات التأخير 19 أغسطس

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

أشعة في جسد فرعون.. ماذا قال الطب الشرعي عن المومياء المصرية بإيطاليا؟ (حوار)

«المهن الموسيقية» تكشف تفاصيل وقف عمر كمال عن الغناء

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

اليوم.. ختام امتحانات الدور الثاني لصفوف «نقل الابتدائية» بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يستقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين

3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل 6 مواطنين من بيتا جنوب نابلس