الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

6 وفيات و8900 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الإثنين، 8 آلاف و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات عتبة الـ8 آلاف إصابة.
كما سجلت السلطات خلال الفترة نفسها، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، 6 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في الفلبين إلى 29 ألفا و128 حالة.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و667 ألفا و714 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.
وتعافى على مدى أمس 7 آلاف و937 شخصا، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و560 ألفا و106 حالات.

وكانت ذكرت الحكومة الفلبينية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 11 مليونا و391 ألفا و969 شخصا، منذ إطلاق برامج اللقاحات الوطنية في شهر مارس الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية الناطقة بالانجليزية أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 13 مليونا و87 ألفا و781 شخصا، بينما تم توزيع 24 مليونا و479 ألفا و750 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

وتستهدف الحكومة الفلبينية تطعيم 70 مليونا و851 ألفا و828 بالغا للوصول إلى "مناعة القطيع" بحلول نهاية العام، فيما لا تزال العاصمة "مانيلا" هي أكثر المناطق حصولا على اللقاحات، حيث تم تطعيم ثلاثة ملايين و927 ألفا من سكانها بشكل كامل، بينما تلقى أكثر من خمسة ملايين جرعتهم الأولى.
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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