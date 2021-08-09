الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «الضرائب»: تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، على دعم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عميلة التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ.

 وأشار “عبدالقادر”، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة، وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة، وكذلك تعديل التشريعات الضريبية.

 وأوضح أن منظومة الفاتورة الالكترونية هى الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب، وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة، والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، بما يُحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.

 ولفت إلى النجاح الذى حققه تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الثلاثة الأولى، معربًا عن تفاؤله بنجاح تطبيق هذه المنظومة على كل من مركز متوسطى الممولين ومركز كبار الهن الحرة، وما يستتبع ذلك من تطبيقها على باقى المأموريات على مستوى الجمهورية.

 وأعلن "عبدالقادر"، أنه سيتم افتتاح منفذين بالاتفاق مع شركة مصر للمقاصة، وذلك بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين لسداد الضريبة المستحقة على سندات وأذون الخزانة، وذلك للتيسير على الممولين وتوفير الوقت والجهد.

 وأكد الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، على دعم رئيس مصلحة الضرائب ومتابعته الدءوبة والمستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة بمركز كبار الممولين، وتذليل كافة العقبات، وإتاحة كافة الإمكانيات والتيسيرات لتنفيذ هذه المشروعات على الوجه الأكمل بما يسهم في تقديم خدمات ضريبية إلكترونية متميزة للممولين.

  ونوه بأنه حتى الآن عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغت 2080 شركة، وعدد الوثائق التي تم رفعها على المنظومة من إشعارات دائنة ومدينة وفواتير إلكترونية بلغت 32,5 مليون وثيقة إلكترونية.

 وذكر أن تلك الأرقام تعد طفرة مبشرة جدًا، وهذا الرقم يزيد بشكل مستمر وسيؤدي ذلك إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وحجمها هائل، ما يؤدي إلى ضبط وإحكام المجتمع الضريبي والقضاء على الشركات الوهمية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وبين أن هناك العديد من المزايا التي ستعود على الممولين من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن أهمها معرفة الممول بكافة الفواتير الصادرة له فور تحريرها بشكل لحظي، وبالتالي يستطيع الممول رفضها أو قبولها والتحقق من صحتها.

 وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى سهولة الفحص الضريبي نظرا لعدم اتخاذ إجراءات للتحقق من صحة الفواتير الصادرة من الممول أو إليه لأن الفواتير ستكون لدى مصلحة الضرائب بشكل لحظي، وكذلك ستؤدي المنظومة إلى سهولة إعداد الإقرار الضريبي، وأيضًا سرعة رد الضريبة للممولين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم.

وقال إن من التيسيرات والخدمات التى يقدمها مركز كبار الممولين تقديم الدعم الفني لأى ممول يرغب في الانضمام الطوعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خارج مركز كبار الممولين حيث يتم إمدادهم بكافة المعلومات والإجراءات اللازمة لذلك وتذليل كافة العقبات ، والإجابة على كافة الاستفسارات لديهم، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بدوره فى التوعية الضريبية، حيث إنه يستجيب لطلبات المؤسسات والشركات لعقد ندوات "أون لاين" أو عمل زيارات ميدانية فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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