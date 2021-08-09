أحمد عز يكسر حاجز الإيرادات الضعيفة بـ«العارف»

حقق الفنان أحمد عز نجاحا كبيرا من خلال فيلم “العارف” الذي يتواجد بالسينمات ودور العرض المصرية وينافس في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك الذي بدأ قبل 3 أسابيع.

إيرادات فيلم العارف

واستطاع الفيلم الضخم الجديد كسر حاجز الإيرادات الضعيفة لكل الأفلام المصرية والعالمية في شباك التذاكر المصري منذ انطلاق أزمة كورونا خاصة بعد السماح للجماهير بالدخول للسينيمات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت إلى 70% وعدم خوف الجمهور من النزول.

وجمع فيلم العارف للفنان أحمد عز إيرادات كلية بقيمة 46 مليون جنيها و650 ألف جنيها حتى صباح اليوم الإثنين وهي إيرادات مميزة للغاية جعلته يسبق كل المنافسين في الموسم الحالي والمواسم السابقة ويعد الفيلم عودة لتحقيق إيرادات مميزة وانتعاش السينمات.

شخصية أحمد عز في العارف

يقدم الفنان أحمد عز شخصية البطل باسم "يونس"، وهو ما يطلق عليه "العارف"، ويتميز هذا الشخص بعدة سمات خارقة، حيث يظهر خلال الأحداث بأنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت، وكيف يسرق الأموال بطرق لا يكتشفها رجال الشرطة، ويتطرق الفيلم إلى فكرة القرصنة الإلكترونية واستخدام الإنترنت وغيرها من الأمور.

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من كارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وطرحت الشركة الموزعة للفيلم العمل الجديد من بطولة الفنان أحمد عز في أكثر من 100 دار للعرض وهي نسبة كبيرة تسمح لأكبر قدر من الجمهور بمشاهدة العمل في كل المحافظات المصرية المختلفة.

ينافس إيرادات فيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز في السينما خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2021 عدد كبير من الأفلام على رأسهم فيلم الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين" 30 والذي حصد إيرادات حتى الآن تصل إلى مليون جنيه وفيلم الفنان تامر حسني والفنانة حلا شيحا "مش أنا" الذي حقق حتى الآن 36 مليون و300 ألف جنيه.