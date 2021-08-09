الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في الساحل.. وشروط دخول الحفل

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان،  لإحياء حفل غنائي جديد في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي يوم ٢٠ أغسطس الجاري ضمن سلسلة حفلات الساحل الشمالي التي ينتظرها الجمهور ويشارك فيها عدد كبير من النجوم منهم الهضبة عمرو دياب.

شروط حفل محمد رمضان بالساحل

ووضعت الجهة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان عدة شروط لدخول الحفل حتى لا يتعرض الجمهور لمشكلات وهي كالتالي:

  • يفتح الباب الساعة 4 مساءً كما يُغلق الباب الساعة 8 مساءً
  • يبدأ العرض الساعة 10 مساءً
  • لا يسمح باسترجاع التذاكر في حالة تأكيد الحجز
  • لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات
  • لا يسمح بالدخول بنفس التذكرة أكثر من مرة واحدة فقط
     

ويقام الحفل تحت شعال (أقوى حفلة في الساحل) و(محمد رمضان مع تذكرتي إيفنتس)

أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان

وحددت شركة تذكرتي المنظمة للحفل 3 فئات سعرية لحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي والتي شهدت إقبالا كبيرا على الموقع الإلكتروني للشركة خلال الساعات الماضية وجاءت فئات الأسعار كالتالي:

  • التذكرة العادية بـ 200 جنيه
  • التذكرة الذهبية بـ 750 جنيها
  • التذكرة الـ VIP بـ 2000 جنيه

ومن المقرر أن يشهد الحفل مجموعة من العروض المبهرة للجمهور مع إضاءة ومعدات صوت مختلفة ومميزة تجعل الحفل يخرج في شكل مميز.

الحفل من إنتاج شركة MR1 وأحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف على الحفلات سها خالد، وشركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي. 

ويقام الحفل تحت إشراف شركة MR1 برودكشن لمديرها محمود رمضان ومستشارها المالي عبد الغني شوشة. 

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل. 

جدير بالذكر أن آخر حفلات محمد رمضان بالساحل الشمالي، كان عام ٢٠١٩، وشهد الحفل حضورا غير مسبوق من الجمهور.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل موسى خلال الموسم الرمضاني الماضي والذي عرض عبر قنوات دي إم سي وحقق مشاهدات عالية بمشاركة هبة مجدي وسمية الخشاب وسيد رجب وعدد كبير من النجوم ومن إخراج محمد سلامة.

محمد رمضان شروط حفل محمد رمضان بالساحل حفل محمد رمضان بالساحل مارينا الساحل الشمالى الهضبة عمرو دياب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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