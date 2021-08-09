وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بالعام الهجري

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ .

وقال شعراوى في نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم أعواماً عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات العديدة والمتميزة التي تبهر العالم أجمع .. وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق أمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائما لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .

كما بعث وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ .

وقال وزير التنمية المحلية، في نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد ، أعاده الله على سيادتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .. داعياً الله العلى القدير أن يكلل جهودكم المخلصة لصالح مصرنا الغالية بالتوفيق والسداد مستبشرين بما تحقق من إنجازات ومتطلعين إلى المزيد من النجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وكانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر المحرم لعام 1443 هجرياً بعد غروب شمس اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس، الموافق 29 من شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن رأس السنة الهجرية وأول أيام شهر المحرم لعام 1443 هجريا توافق غدا الاثنين 9 أغسطس 2021م .