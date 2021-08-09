أدعية العام الهجرى الجديد 1443.. وأحدث رسائل التهنئة برأس السنة الهجرية 2021

أدعية العام الهجرى الجديد 1443 من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت موقع البحث العالمي جوجل وحصدت نسب مشاهدة عالية تزامنا مع غرة أول الشهور في السنة الهجرية " محرم" لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير أفضل الأدعية التي يستقبل بها العام الجديد وموعد إجازة رأس السنة الهجرية.

أدعية العام الهجرى الجديد 1443

يستقبل الملايين من المسلمين بمختلف دول العالم عام جديد وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية بأن اليوم الاثنين 9 أغسطس أول أيام شهر محرم 1443 حيث يمكن ترديد هذه الأدعية" اللهم أنا نسألك العصمة من الشيطان وأوليائه والنفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام" أو " اللهم أني استودعك عاما مضى بما فيه من خطايا وذنوب فاغفر لي ما كان فيه واستقبال عاما جديدا أرجو فيه أن تهديني على ما فيه خير أموري كلها" أو" ربي في عامي الجديد أجعل قلبي معلقا بذكرك واشغلني بما ينفعني في أمور ديني ودنياي" أو " اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهك الكريم ولا تجعل لأنفسنا ولا للشيطان ولا الدنيا نصيب منها وتقبل كافة أعمالنا الصالحة".

أفضل تهاني العام الهجري الجديد

عادة ما يرغب ملايين من المسلمين تبادل إرسال تهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الهاتف المحمول خلال أول أيام العام الهجري الجديد حيث أعلنت أمس الأحد 29 ذي الحجة دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاثنين 9 أغسطس أول أيام شهر محرم وبدء العام الهجري 1443 ولعل من أبرزها " كل عام وأنتم بخير ... اتمنى لكم عاما هجريا جديدا به صالح الأعمال وتوفيق الرحمن" أو" اللهم أهل علينا عامنا الهجري الجديد بصالح الأعمال والأمن والأمان ... كل عام وأنتم بخير"

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1443

أدعية العام الهجرى الجديد 1443 وموعد إجازتها من أبرز الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الالكترونية حيث يحصل العاملين بكافة أجهزة الدولة على إجازة رسمية يوم الخميس المقبل تفعيل لقرار رئاسة الوزراء بإرجاء الإجازات الرسمية في إلى نهاية الأسبوع لعدم تعطيل مصالح المواطنين.