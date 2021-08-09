اليوم.. ختام امتحانات الدور الثاني لصفوف «نقل الابتدائية» بالقاهرة

تختتم اليوم الاثنين، امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمدارس محافظة القاهرة .

وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائى (وما يعادله) لليوم الثالث اليوم الاثنين 9/8/2021، فيما تعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي (وما يعادله) خلال نفس المدة.

وتعقد آخر أيام امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي (وما يعادله) وامتحانات النقل الإعدادي المهني، على أن تبدأ عقد امتحانات الإعدادية العامة، رياضية، صم ومكفوفين من الأربعاء الموافق 11/8/2021 إلى الخميس الموافق 19/8/2021 بعدد 7 أيام فيما تعقد الإعدادية المهنية من الأربعاء الموافق 11/8/2021 الي الخميس الموافق 19/8/2021، بعدد 7 أيام.

وتعقد امتحانات النقل الثانوي العام والرياضي (وما يعادله) من السبت الموافق 7/8/2021 إلى الاثنين الموافق 9/8/3021 بعدد 3 أيام.

وأوضحت المديرية أنه لا تعقد امتحانات أيام الخميس الموافق 12/8/2021.

وكانت قد شددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على ضرورة المحافظة على سلامة الطلاب والالتزام بالاجراءات الاحترازية، وان يتم تسليم الطلبة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الامتحان التكميلي على ان يقوم بتسليمها مع اول يوم امتحان المواد الأساسية.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2020، حيث قرر الوزير التالي:

- تعقد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل خلال شهر أغسطس 2021.

- تتولى الإدارات التعليمية إعداد جداول الامتحانات لكل الصفوف الدراسية وتعتمد نتائجها من السيد مدير الإدارة التعليمية.

- مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

- يكون تقييم الطلاب في امتحانات الدور الثاني طبقًا لمحتوى المقرر الدراسي الذي تم أداء الامتحان به سلفًا خلال الفصلين الدراسيين(الأول، الثاني) عن طريق اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك بلجان امتحانات مراقبة ومؤمنة، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي طبقًا للجدول المعد بمعرفة المديرية وتعتمد النتائج من المحافظ، وتكون الامتحانات في المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني وطبقًا لما تم إتباعه في امتحان الدور الأول.

- بالنسبة لامتحانات الدور الثاني للمواد التي لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية يطبق ما ورد في الكتاب الدوري رقم 11 بتاريخ 2021/5/5.