الفلبين: تطعيم أكثر من 11 مليونا ضد كورونا

ذكرت الحكومة الفلبينية، اليوم الإثنين، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 11 مليونا و391 ألفا و969 شخصا، منذ إطلاق برامج اللقاحات الوطنية في شهر مارس الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية الناطقة بالانجليزية أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 13 مليونا و87 ألفا و781 شخصا، بينما تم توزيع 24 مليونا و479 ألفا و750 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.

وتستهدف الحكومة الفلبينية تطعيم 70 مليونا و851 ألفا و828 بالغا للوصول إلى "مناعة القطيع" بحلول نهاية العام، فيما لا تزال العاصمة "مانيلا" هي أكثر المناطق حصولا على اللقاحات، حيث تم تطعيم ثلاثة ملايين و927 ألفا من سكانها بشكل كامل، بينما تلقى أكثر من خمسة ملايين جرعتهم الأولى.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.