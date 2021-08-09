7 آلاف و671 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، 7 آلاف و671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 641 ألفا و885 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 5 آلاف و525 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 525 ألفا و627 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 111 ألفا و239 مريضا، منهم 30 ألفا و633 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد ذكرت وزارة الصحة يوم أمس أن 5 ملايين و727 ألفا و414 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 4 ملايين شخص على الجرعتين.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.