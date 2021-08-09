الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4 وفيات و1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

كورونا في كوريا
كورونا في كوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1455 إصابة محلية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 212 ألفا و448 إصابة .
وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 2125 حالة، ومددت السلطات الصحية المستوى 4، وهو أعلى مستوى في مخطط التباعد الاجتماعي، في العاصمة والمدن المجاورة لها حتى يوم 22 أغسطس مع وجود مناطق أخرى تحت المستوى 3.
وفيما يخص التلقيح ضد كورونا، تلقى ما مجموعه 20.93 مليون شخص، أو 40.8% من سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم حوالي 15%، أو 7.71 مليون شخص بشكل كامل.
وتهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص، أو 70% من سكانها، بجرعاتهم الأولى حتى سبتمبر على أمل الوصول إلى مناعة القطيع في نوفمبر.
 
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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