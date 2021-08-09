وكيل «صحة كفر الشيخ» تُجري جولة مفاجئة بمستشفى سيدي غازي المركزي

أجرت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، مستشفى سيدى غازى المركزي، مرورا مفاجئًا، وكانت بصحبتها لجنة مكونة من إدارات الجودة والطب العلاجي والمكتب الفنى ومكافحة العدوى والترصد؛ للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه.

وبدأ المرور بالإستقبال والتأكد من تسجيل تذاكر الحالات والالتزام بإجراءات مكافحة العدو، ثم تفقد أقسام الأشعة والمعمل والصيدلية وبنك الدم و العزل والعناية المركزة، وتأكدت اللجنة العلمية من الالتزام ببرتوكول العلاج حسب تصنيف الحالات والحصول على كمية البروتين اللازمة وارتداء الواقيات الشخصية للمرضى والفريق الطبي، ومن ثم تطبيق سياسات مكافحة العدوى.

كما عقدت الدكتورة سوسن سلام، اجتماعًا مع مدير المستشفى وفريق المرور، حيث تم إطلاعه فيه على ما تضمنه المرور ومناقشة السلبيات واتخاذ إجراءات فورية لتلافيها وقت المرور، ونهاية فقد أثنت على العمل بالمستشفى وما يبذلوه من جهد للارتقاء بالمنظومة الصحية بكفرالشيخ.

على جانب آخر، قالت وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن الفرق الطبية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 41 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 41507 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفة أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.