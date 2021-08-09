الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على مشاجرة مسلحة والقبض على 5 من المشاركين فيها بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة مسلحة، اندلعت بين عدد من الأشخاص، ناحية مركز دار السلام شرقي المحافظة، وألقت القبض على 5 من المشاركين فيها، وضبطت عدد من الأسلحة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز دار السلام، بوقوع مشاجرة مسلحة وإطلاق أعيرة نارية، ووجود مصاب دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين، وقوع مشاجرة مسلحة بين كل من، طرف أول، "جارح. ع. م. م" 29 عامًا، عامل، و"تامر. ع. م. ا" 29 عامًا، عامل، وطرف ثان كل من "جاد. م.ج ا. ا" 50 عامًا، عامل، مصاب بكدمة بالرأس، و"إسلام. ج.م ج" 19 عامًا، عامل، و"طلعت ج. م. ج" 30 عامًا، عامل، نجلي الأول.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول "بندقية آلية"، وبحوزة الأول من الطرف الثاني، بندقية آلية".

وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم علي الآخر بالضرب، وإحداث الإصابة المنوه عنها وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة  لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة مسلحة، بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، ونتج عنها إصابة 3 أشخاص.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، بقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووجود مصابين، بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من، طرف أول، "أحمد. ر. ا. ر" 30 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر فتحتي دخول وخروج، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و"الأدهم. ف. ا. م" 45 عامًا  عامل، و"السيد. ص. م.ع" 21 عامًا، طالب، وطرف ثان، كل من "محمد. ص. ع. ح" 35 عامًا عامل، مصاب رش خرطوش بالرقبة من الناحية اليمني وجرح رضي بالرأس، و"محمد. ع. ص. ع" 19 عامًا عامل، مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى.

تم ضبط طرفي المشاجرة  وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية خرطوش وبحوزة الأول من الطرف الثاني، فرد روسي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.

أمن تحقيق النيابة فحص مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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