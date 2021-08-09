الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قتلى ومصابون فى إطلاق نار خارج حفل فى مدينة بروكلين الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

ذكرت الشرطة في مدينة بروكلين الأمريكية ، أن حفلا في المدينة انتهى بإراقة الدماء إثر إطلاق النار على خمسة رجال، قتل اثنان منهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس”  الروسية، قالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة توجهت إلى مكان الحادث في شرق نيويورك إثر بلاغ بوقوع إطلاق نار.

ولم تقم الشرطة باعتقال أي شخص كما لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

ولم يتم الكشف عن هوية القتيلين لحين تعرف أسرهما عليهما.

 

وعلى صعيد آخر، شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حادثة إطلاق نار في وسط المدينة، أدت لسقوط عدد من القتلي.
 

وأعلنت الشرطة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، عن أنها تتعامل مع واقعة إطلاق نار في منطقة وسط المدينة.


وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا على تويتر تمت السيطرة على المهاجم.

وذكرت المحطة المحلية من شبكة إن.بي.سي نقلا عن مصادر لم تحددها، أن الواقعة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

وذكر موقع "سي إن إن"، أن الحادثة وقعت قرب ساحة لتصليح المركبات تابعة لهيئة مواصلات منطقة فالي.

وقالت المتحدثة باسم هيئة مواصلات منطقة فالي، إن الهجوم الدموي أسفر عن عدد من القتلى.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "فوكس نيوز" بمقتل عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار داخل أحد متاجر الأسلحة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية لتشهد الولايات المتحدة عدة حوادث مروعة في أوقات متقاربة . 

ويأتي إطلاق النار بعد شهرين تقريبا من حادث مماثل عشية عيد الميلاد أسفر عن مقتل رجلين في المدينة.

وقبلها بأسبوعين، خلف إطلاق نار بالمدينة مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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