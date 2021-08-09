ثوران حمم بركان جبل ميرابى فى جزيرة جاوة الإندونيسية

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية المكتظة بالسكان، مخلفا سحبا من الدخان والرماد في الأجواء، والحمم البركانية على منحدراته.

وأفادت شبكة ABC الأمريكية بأن "البركان الواقع على حدود مقاطعات جاوة الوسطى و"يوجياكارتا بإندونيسيا، أطلق سحبا من الرماد أثناء ثورانه، كما تدفقت الحمم البركانية على منحدراته".

وقال مسؤولون إن أصوات البركان يمكن سماعها من على بعد بضعة كيلومترات.

ويبلغ ارتفاع جبل ميرابي البركاني ألفين و968 مترا، وشهد في 2010 انفجارا ضخما أودى بحياة 347 شخصا.

وتقع إندونيسيا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بـ"حزام النار" حول المحيط الهادي، ويوجد فيها نحو 130 بركانا نشطا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية ثوران بركان في جزيرة جنوب غرب البلاد، مما أدى إلى اندفاع صخور في الهواء بنطاق يبلغ نصف قطره كيلومتر من فوهة البركان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ثوران البركان وقع عند فوهة بركان جبل أوتاكي في جزيرة سوانوس في مقاطعة كاجوشيما، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى رفع مستوى التحذير من النشاط البركاني بمقدار درجة واحدة إلى ثلاثة على مقياس يتألف من 5 درجات،

ويعني هذا المستوى أنه لا ينبغي للناس الاقتراب من فوهة البركان أو المنطقة المحيطة بالجبل.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات على الرغم من وجود منطقة سكنية صغيرة على بعد حوالي 4 كيلومترات من فوهة البركان.

وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية من احتمال اندفاع صخور كبيرة في الهواء من فوهة البركان في نطاق يبلغ نصف قطره 2 كيلومتر.

يذكر أن حوالى 100 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم فى قرية بالميرس سينيثوسا فى أنتيوكيا الكولومبية، بسبب ثوران بركان على فى مدينة نيكوكلى، وتشير السلطات إلى أن تلك الظاهرة حدثت أمس الأحد وبدأت عملية الإخلاء الفور، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.