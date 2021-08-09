الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الشيوخ الأمريكى» يقترب من إقرار قانون للبنية التحتية قيمته تريليون دولار

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة، من إقرار مشروع قانون اقترحه الحزبان الديمقراطي والجمهوري للبنية التحتية، وتبلغ قيمته تريليون دولار، من خلال موافقته على تفاصيل أكبر استثمار أمرييكي في مجال الطرق والجسور منذ عشرات السنين، وفقًا لـ«فرانس برس».

وبعد تصويت بأغلبية 69 صوتًا مقابل 28 صوتًا، تحرك مجلس الشيوخ لدعم بنود حل وسط تم التوصل إليه بعد محادثات شاقة من قبل مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين.

ويمثل هذا القانون أولوية قصوى للرئيس الديمقراطي جو بايدن، وسيكون إقراره انتصارًا كبيرًا له وللنواب الذين صاغوه من الحزبين.

وكان تمويل خطة بايدن للبنية التحتية في بدايتها قد تجاوز تريليوني دولار، إلا أن هذه القيمة تم تخفيضها بعد نقاشات خاضها الديمقراطيون والجمهورين إلى تريليون دولار فقط.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، في مايو الماضي، إن مقترح خفض التمويل يندرج ضمن فن البحث عن أرضية مشتركة، ويظهر استعداد إدارة بايدن لتقليص حجم الإنفاق، مع الحفاظ على المجالات الأكثر حيوية لإعادة بناء بنيتنا التحتية وصناعات المستقبل.

وأضافت «ساكي»، أن المقترح الجديد يأتي للاقتراب من العرض الجمهوري الذي تقوده شيلي مور كابيتو السناتورة عن ولاية وست فيرجينيا، ويقلل أيضًا الاستثمارات المقترحة في مجال الطرق والجسور ومشاريع البنى التحتية الرئيسية الأخرى.

ورفض الجمهوريون مقترح بايدن بشأن البنية التحتية ليس بسبب حجمه وحسب، لكن أيضًا بسبب تضمنه مقترحًا لزيادة معدل ضريبة الشركات من 21 إلى 28 بالمئة لدفع تكاليف الاستثمارات.

يذكر أنه قدم مسؤولو البيت الأبيض، الجمعة الماضية، مقترحًا يقضي بتخفيض قيمة حزمة البنية التحتية التي قدمها الرئيس جو بايدن إلى 1.7 تريليون دولار، بهدف تسهيل إبرام اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما يخفض قيمة المقترح الأساسية بنحو 600 مليار دولار.

الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ الامريكي للبنية التحتية الطرق والجسور تريليون دولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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