الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رصد إصابات بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية فى مرسيليا

إصابات بفيروس كورونا
إصابات بفيروس كورونا

رُصدت إصابات عدة بكوفيد-19 على متن سفينة سياحية رست  في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، و قد وضِع المصابون في مكان معزول بداخلها، على ما أكدت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.

وقالت شركة الرحلات البحرية "لدينا ست حالات إيجابية تخصّ عائلتين، و عدد مماثل من حالات المخالطة". وأضافت لوكالة فرانس برس أن هؤلاء الركاب جزء من مجموعة من 180 سائحًا كانوا يقومون برحلة بحرية مدتها أسبوع في البحر الأبيض المتوسط، مع توقّف في إسبانيا و إيطاليا.

وقبل أسبوع، عندما صعدوا على متن سفينة "كوستا سميرالدا" في مرسيليا، كانوا قد خضعوا جميعًا لاختبارات الكشف عن كوفيد التي جاءت سلبية.

وتتسع سفينة "كوستا سميرالدا" لنحو 6 آلاف شخص وخُفّضت قدرتها الاستيعابية بنسبة 70% في إجراء وقائي بمواجهة الفيروس.

ووفقًا للبروتوكول الصحّي، أجري اختبار ثانٍ للركاب في منتصف الرحلة، و تبيّن أنّ هناك شخصًا يعاني حمّى و قد أُخضِع مخالطوه لفحوص على الفور، حسب ما أوضحت شركة "كوستا".

ولم يرغب المصابون و مخالطوهم بالنزول في إيطاليا، و قد عزلوا في جزء من السفينة مخصّص لهذه الحالات، إلى أن وصلوا إلى مرسيليا حيث نقلتهم سيّارات إسعاف إلى منازلهم، وفق المصدر نفسه.

من جهتها، قالت وكالة الصحة الإقليمية في بيان إنّ شركة الرحلات البحريّة أكّدت عزل هؤلاء الركّاب "فور اكتشاف" إصابتهم و أنّها أنزلتهم في شكل آمن لدى وصولهم إلى مرسيليا

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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