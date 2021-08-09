الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خوفًا من الانتقادات.. على ربيع يحتفل بزفافه سرًا

علي ربيع
علي ربيع

احتفل الممثل الكوميدى على ربيع بزفافه، مساء الأحد، على فتاة من خارج الوسط الفنى، وسط غياب عدد كبير من الوسط الفني، حيث اقتصر الحفل على الأسرتين فقط.  

وتكتم علي ربيع عن إعلان الزفاف لسببين؛ أولهما بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز حيث تربطه علاقة صداقة وطيدة بالفنانة الراحلة وابنتيها، وسبق وقدم دور البطولة أمام النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل "لهفة"، أولى البطولات المطلقة لها، والسبب الثاني أن هذا الزواج هو الثاني لربيع، حيث تزوج من قبل بأم ابنته ندى محمود ونشبت بينهما مشاكل في الفترة الأخيرة.

وكان الفنان على ربيع قد نعى الفنانة دلال عبدالعزيز، بنشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «البقاء لله ربنا يرحمها ويصبر أهلها».

 

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