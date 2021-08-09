البطلة الأولمبية فريال أشرف: الرئيس السيسى داعم للرياضة بشكل كبير

وجهت البطلة المصرية الأولمبية فريال أشرف -الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020- خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً أن الرئيس السيسي داعم للرياضة بشكل كبير للغاية.



وقالت فريال - في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية- إن الرياضة حاليًا تسير في منحى مختلف عما سبق، مطالبةً بمزيد من الدعم لرياضة الكاراتيه، وضرورة دعم رجال الأعمال للرياضات الفردية.



كما وجهت البطلة الأولمبية الشكر إلى المسؤولين بكلية الصيدلة التي تدرس بها؛ نظرًا للتسهيلات التي قدموها سواء من تأجيل امتحانات وغيرها.



من جهتها، طالبت والدة البطلة الأولمبية فريال أشرف، نجلتها بالمشاركة والمساعدة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال تخصص فريال العلمي.



وأعربت والدة فريال عن بالغ سعادتها بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال البرنامج، قائلةً: "إنه لشرف عظيم أن يكون رئيس مصر مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتصدرت اللاعبة فريال أشرف فور فوزها بالميدالية الذهبية الأولى محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفل المصريون بابنة بلدهم التي حققت إنجازا تاريخيا ينسب إلى بلادها وللعرب للمرة الأولى و ذلك بعد أن فازت لاعبة منتخب مصر للكاراتيه على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيروليتسيفا في نصف النهائي بنتيجة 5/4 منافسات وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو لتتأهل فريال أشرف للمباراة النهائية التي فازت فيها بالميدالية الذهبية.

وتعد فريال أول مصرية وعربية وأفريقية تحصد ذهبية أولمبياد الكاراتيه، كما كانت أول مصرية تحقق ميدالية بالدوري العالمي للكاراتيه.

وولدت في 16 فبراير 1999 بالقاهرة، وبدأت اللعبة في سن الثامنة، وتدرس في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية.

وحصلت اللاعبة المصرية على عدة ميداليات، كان أبرزها:

برونزية الدوري العالمي.

فضية الدوري العالمي في 2018

برونزية بطولة إفريقيا في نفس العام.

ذهبية بطولة العالم للناشئين 2019

ذهبية بطولة الدوري العالمي 2019

ذهبية البطولة الإفريقية 2020

فضية الدوري العالمي 2020

فضية بطولة البريميرليج الدولية 2020

وأخيرا حصلت على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.