الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه مطروح» يتفقد مقرات أفرع الشركة على طول الساحل الشمالى (صور)

رئيس مياة مطروح
رئيس مياة مطروح

تفقد الدكتور المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مقرات أفرع الشركة على طول خط الساحل بمدن الحمام والضبعة والعلمين.، حيث تفقد مراكز خدمة العملاء للتأكد من سير العمل على أكمل وجه، وانضباط الإجراءات، وحل شكاوى المواطنين، والرد على الاستفسارات.

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كما تفقد رئيس شركة مياه مطروح مراكز شحن العدادات مسبوقة الدفع، ومقر رافع العميد (تحت التطوير)، لتفقد الأعمال والاطمئنان على حالة الرافع الفنية ومستوى الضخ لجميع القرى السياحية والمنازل بمراكز و تجمعات مدينة الحمام. 

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وعقد رئيس شركة مياه مطروح اجتماعًا مع مهندسي الاأرع لمتابعة إجراءات التصدي للتعديات على طول خط الساحل، وكذلك التأكيد على مواعيد تشغيل وضخ مياه الشرب في مواعيدها المقررة، والحفاظ على سير العمل داخل الأفرع ومراكز خدمة العملاء بها. 

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وشدد رئيس شركة مياه مطروح  على تلبية احتياجات العملاء في أسرع وقت ممكن، وسرعة الرد على الشكاوى والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، ومتابعة سير الأعمال على طول خط الساحل الشمالي كاملًا.

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وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد قرر تشكيل لجنة برئاسة عدد من مديري إدارات الديوان العام بالمحافظة بالتناوب للمتابعة اليومية لضخ مياه الشرب، والمرور على الأحياء والمناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح، والتأكد من وصول المياه إليها وفق الجدول المخطط زمنيًا من شركة المياه   والاطمئنان على وصول المياه على طول الخط، وعدم إغلاق أي محابس  بكل منطقة، وتحديد أي معوقات ووضع الحل الأمثل لتلافي تلك المعوقات.

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 ووجه محافظ مطروح، خلال لقائه بالدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري الشركة، والمهندس طارق زكي رئيس قطاع كهرباء مطروح، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة موقف كميات و ضخ المياه بمطروح والاطمئنان على وصولها إلى المواطنين. 

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مياه الشرب والصرف الصحي العدادات مسبوقة الدفع مياة مطروح خدمة العملاء الساحل الشمالى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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