الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المهن الموسيقية» تكشف تفاصيل وقف عمر كمال عن الغناء

عمر كمال
عمر كمال

كشف طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، في بيان صحفي صادر اليوم الإثنين، عن أن تفاصيل تواجد المطرب عمر كمال في لجنة التحقيقات بالنقابة، وقرار إيقافه عن الغناء.


وقال طارق، في بيان صادر عن النقابة، قائلا: "مثل المطرب عمر كمال اليوم أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة برئاسة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر للتحقيق في اللفظ الذي بدر منه في إحدى الحفلات".


وأضاف: "جاء في أقوال المطرب عمر كمال أنها كانت حفلة خاصة وقديمة، وكانت منذ عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية"، لافتًا إلى أن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين قرر إيقاف المطرب لمدة أسبوع مع تحذير في حالة التكرار بتوقع أقصى عقوبة،  قد تكون الإيقاف وإللغاء تصريح الغناء الخاص به وأقر المطرب بذلك". 

   

وكانت قد دخلت نقابة المهن الموسيقية، التي يترأسها الفنان هاني شاكر، على خط الأزمة التي أحدثها مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، مؤخرا، إذ ظهر في مقطع فيديو خلال حفل غنائي وهو يغني بـ"لفظ خارج".

 

وجرى تداول مقطع الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، ظهر فيه عمر كمال وهو يقف على المسرح يؤدي موالا غنائيا وسط تفاعل الجمهور ليقوم باستبدال كلمة مكان أخرى تتضمن 
"لفظا خارجا".

 

ويستعد المطرب عمر كمال خلال الفترة المقبلة لإصدار عدد من الأغنيات المختلفة سواء بمفرده أو مع عدد من مطربي المهرجانات مثل المطرب حسن شاكوش بينما طرح مؤخرا اغنية مع الفنانة سمية الخشاب والتي حملت اسم اوعدك وحدث بسببها خلافا كبيرا بينهما ادي الي الخصام بين الثنائي بينما ظهر عمر كمال في أحد البرامج الخليجية مؤخرا مع الاعلامي نزال الفارس من أجل الكشف عن تفاصيل الأزمة.

اجتماع بيان حفل جمهور إمام تحقيق خلال اليوم الاثنين فارس أغنية لجنة مكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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«المهن الموسيقية» تكشف تفاصيل وقف عمر كمال عن الغناء

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