الرئيس السيسى: أمارس رياضة الكاراتيه منذ عام 1970

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أنه كان يمارس رياضة الكاراتيه منذ عام 1970، مبينا في الوقت ذاته أن هذه الرياضة هي المفضلة بالنسبة له.

وأكد الرئيس السيسي - في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية - أن فريال أشرف صورة مشرفة لكل فتاة في عمرها، وأوصلت صورة أن هناك قدرة لوقوف المصريين على أعلى مستوى في تنظيم رياضي عالمي.



من جانبها طالبت والدة البطلة الأولمبية فريال بتقديم مساعدة لمبادرة "حياة كريمة"، وفي هذا الإطار قال الرئيس السيسي ردا عليها "إن هذا يعد كرما منها ولكن الأمور في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري تسير بشكل جيد".

وتصدرت اللاعبة فريال أشرف فور فوزها بالميدالية الذهبية الأولى محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفل المصريون بابنة بلدهم التي حققت إنجازا تاريخيا ينسب إلى بلادها وللعرب للمرة الأولى و ذلك بعد أن فازت لاعبة منتخب مصر للكاراتيه على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيروليتسيفا في نصف النهائي بنتيجة 5/4 منافسات وزن 61 كجم في أولمبياد طوكيو لتتأهل فريال أشرف للمباراة النهائية التي فازت فيها بالميدالية الذهبية.

وتعد فريال أول مصرية وعربية وأفريقية تحصد ذهبية أولمبياد الكاراتيه، كما كانت أول مصرية تحقق ميدالية بالدوري العالمي للكاراتيه.

وولدت في 16 فبراير 1999 بالقاهرة، وبدأت اللعبة في سن الثامنة، وتدرس في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية.

وحصلت اللاعبة المصرية على عدة ميداليات، كان أبرزها:

برونزية الدوري العالمي.

فضية الدوري العالمي في 2018

برونزية بطولة إفريقيا في نفس العام.

ذهبية بطولة العالم للناشئين 2019

ذهبية بطولة الدوري العالمي 2019

ذهبية البطولة الإفريقية 2020

فضية الدوري العالمي 2020

فضية بطولة البريميرليج الدولية 2020

وأخيرا حصلت على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.