نقابة أمريكية تغير موقفها وتؤيد إلزام المعلمين بالتطعيم ضد كورونا

قالت رئيسة ثاني أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة إنه ينبغي إلزام المعلمين الأمريكيين بالتطعيم ضد كوفيد-19 لحماية التلاميذ دون السن اللازمة للحصول على لقاح.

وفي تغير لموقف النقابة مع إصابة المزيد من الأطفال بالمرض، قالت راندي وينغارتن رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين لشبكة "إن.بي.سي نيوز": "لقد تغيرت الظروف.. إنه لأمر ثقيل علي حقا ألا يتسنى للأطفال دون 12 عاما الحصول على لقاح".

وأضافت: "شعرت بأنه يتعين علي أن أنهض وأقول ما يمليه علي ضميري".

ويتزايد عدد الأطفال الذين يدخلون المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويعزو خبراء الصحة هذا الاتجاه إلى أن تعرض الأطفال للإصابة بالسلالة دلتا أكبر من تعرضهم للسلالة ألفا الأصلية.

وجرى تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من المعلمين وموظفي المدارس، وفقا لبيان البيت الأبيض الذي أكدته وينغارتن في مقابلات تلفزيونية أخرى الأسبوع الماضي.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه من الأهمية بمكان إحاطة الأطفال بأشخاص حصلوا على لقاح ويضعون الكمامات في المدارس وغيرها من الأماكن إلى أن تتم الموافقة على حصولهم على اللقاح.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.