الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نقابة أمريكية تغير موقفها وتؤيد إلزام المعلمين بالتطعيم ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت رئيسة ثاني أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة إنه ينبغي إلزام المعلمين الأمريكيين بالتطعيم ضد كوفيد-19 لحماية التلاميذ دون السن اللازمة للحصول على لقاح.

وفي تغير لموقف النقابة مع إصابة المزيد من الأطفال بالمرض، قالت راندي وينغارتن رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين لشبكة "إن.بي.سي نيوز": "لقد تغيرت الظروف.. إنه لأمر ثقيل علي حقا ألا يتسنى للأطفال دون 12 عاما الحصول على لقاح".

وأضافت: "شعرت بأنه يتعين علي أن أنهض وأقول ما يمليه علي ضميري".

ويتزايد عدد الأطفال الذين يدخلون المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويعزو خبراء الصحة هذا الاتجاه إلى أن تعرض الأطفال للإصابة بالسلالة دلتا أكبر من تعرضهم للسلالة ألفا الأصلية.

وجرى تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من المعلمين وموظفي المدارس، وفقا لبيان البيت الأبيض الذي أكدته وينغارتن في مقابلات تلفزيونية أخرى الأسبوع الماضي.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه من الأهمية بمكان إحاطة الأطفال بأشخاص حصلوا على لقاح ويضعون الكمامات في المدارس وغيرها من الأماكن إلى أن تتم الموافقة على حصولهم على اللقاح.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وقفة وقف امريكية معلمين كورونا التطعيم ضد كورونا ورونا تطعيم التطعيم تطعيم ضد كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

«المهن الموسيقية» تكشف تفاصيل وقف عمر كمال عن الغناء

تصاحبها رياح سريعة.. عاصفة ترابية شديدة تجتاح مدينة أسوان (صور)

بعد جنازة دلال عبدالعزيز.. الشيخ رمضان عبد المعز للمصورين: «اتقوا الله الميت له حرمة»

الرئيس السيسى يهدى والد ووالدة فريال أشرف رحلة حج

خوفًا من الانتقادات.. على ربيع يحتفل بزفافه سرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

احتفال «اتفاقات إبراهيم».. هذا ما يفعله نائب وزير خارجية البحرين فى إسرائيل

إصابات بالرصاص والغاز فى مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

كيف وقع نتنياهو في فخ «تدنيس السبت» بسبب أولمبياد طوكيو؟ (فيديو)