غرق شاب أثناء السباحة بشاطىء الزراعيين فى الإسكندرية

لقي شاب حتفه غرقا منذ قليل يدعى خالد محمد علي، ١٦ عاما، بداخل أمواج شاطىء الزراعيين الخاص بمنطقة النخيل بحي العجمي غرب الاسكندرية.



ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف درجات استعدادها مع إرتفاع مستوى الأمواج بالشواطئ منذ أمس.

وتم رفع الرايات الحمراء أمس واليوم على كافة شواطئ الإسكندرية و التنبية على مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات ورفع درجة إستعداد الغطاسين والتأكيد علي تواجد المراقبين علي أبراج المراقبة.

كما حذرت السياحة والمصايف المواطنين من خطورة النزول الي البحر عن طريق إستخدام الإذاعات الداخلية بالشواطئ مع المرور المكثف للمراقبين والمفتشين على الرواد لتوعيتهم بخطورة النزول فى ظل إرتفاع الأمواج وشدة الرياح.



وأفاد الدكتور رأفت حمزة أستاذ مساعد بجامعة الإسكندرية ومدرب معتمد للإتحاد الدولي للغوص والإتحاد المصرى للإنقاذ برفع الرايات الحمراء على كل الشواطئ، كما ناشد بالإنتباه التام للأطفال و الإكتفاء بلعبهم على الرمال نظراً لأن تيارات السحب بالبحر كبيرة ويبدأ من الشاطئ لأن بداية الموجة هى أقوى نقطة للسحب.

تابع رأفت أنه يجب متابعة حالة البحر على مدار الساعة لأن فى بعض الأوقات يحدث إنكسار للموج وبالتالي يسمح بالنزول للرواد لكن مع تحديد المساحة الآمنة لنزول البحر أيضا ويجب رفع درجة الإستعداد عند المنقذين.