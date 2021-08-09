مصرع عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بطوخ

لقي عامل مصرعه في مشاجرة مع حلاق في قرية الدير بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.



وألقت الشرطة القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حيا أمرت بحبس المتهم وإنتداب الطب الشرعي لمناظرة جثمان المجني عليه والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة طوخ بوصول جثة

المجني عليه أحمد ز ل ٢٦ سنة عامل متزوج.



بالفحص تببن أن وراء الوقعة حلاق يدعى محمد ا ع 30 سنة متزوج وأن المتهم والمجني عليه يقيمان في شارع الصهاريج بالدير مركز طوخ وحدثت مشاجرة بين أطفال الجيران وتدخل المجني عليه لفضها وبعد ذلك قالت زوجة المتهم إن المجني عليه تعدى عليهم بألفاظ خارجه فنشبت مشاجرة ببن الطرفين انتهت بقتل المتهم للمجني عليه بمساعدة ٢ آخرين تم ضبطهم

ونقل الجثة للمشرحة والتصريح بالدفن عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية لجثة المتهم.