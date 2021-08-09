بعد جنازة دلال عبدالعزيز.. الشيخ رمضان عبد المعز للمصورين: «اتقوا الله الميت له حرمة»

علق الشيخ رمضان عبدالمعز، على ما يحدث من المصورين في بعض الجنازات، خاصة بعدما حدث في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز.



وقال عبدالمعز خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، إن الجميع شاهد الكثير من الأمور التي لا ترضى الله ورسوله في هذا الجدل، متابعًا أنه في الجنازة لابد من الصمت حتى من يقول "وحدوه" يُطلب منه الصمت، وليس التصوير أو حتى الذكر بصوت عالي لأن غير ذلك لا يرضي الله.



ووجه رسالة إلى المصورين والصحفيين: "اتقوا الله، الميت له حرمة والمشهد عظيم، ويقول رسول الله إن العين لتدمع وأن القلب ليحزن، ودول في حالة صمت وعايزين يودعوا المتوفين ولابد من الصمت عند هذا الأمر".



وشدد على أن المشهد في جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز كان مؤثرًا، موضحًا أنه قابل الفنانة الراحلة وهي قارئة للقرآن وجابرة للخواطر كما التقى بها في الحرم المكي، ووجدها سيدة كريمة ومضيافة وخلوقة و"بنت بلد"، مؤكدًا أنه لهذا وقف عند قبرها وطلب من الله تعالى لها الشفاعة والشهادة لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من علم المسلمين ذلك، حيث يجب على كل مسلم أن يقول شهادته في الآخرين.

وكانت قد توفيت الفنانة دلال عبدالعزيز يوم السبت الماضي وذلك بعد تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظلت في المستشفي لما يقرب من ثلاثة أشهر داخل المستشفة بصحبة بناتها وأزواجهما، بينما حضر الجنازة التي أقيم ظهر الأحد في مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم فهمي وأحمد فهمي وهنا الزاهد ودينا الشربيني وميريهان حسين والهام شاهين وهالة سرحان وأحمد بدير وفتوح أحمد وآخرون.