الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هبوط جديد فى سعر الدينار الكويتى بالبنوك المصرية.. اليوم

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

واصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين، 9 أغسطس 2021، التراجع مقابل الجنية المصري في مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء، في حين استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية  عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.
 

سعرالدينار الكويتي اليوم الإثنين


وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري، اليوم الإثنين، ما بين 49.376  جنيه و52.0444  جنيه للشراء، وما بين 52.318  جنيه و 52.47  جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصري من 52.0444 جنيه للشراء لـ 51.993 جنيه، ومن 52.4428 جنيه للبيع لـ 52.387 جنيه للبيع.

 كما تراجع سعره بالبنك الأهلي المصري من 49.3761 جنيه للشراء لـ 49.343 جنيه للشراء بينما ارتفع سعر البيع من  52.3182 جنيه لـ 52.372 جنيه  بنكنوت  و49.343 جنيه للشراء و52.3722 جنيه للبيع" تحويل".
 

سعر الدينار الكويتي في البنوك


وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر49.345 جنيه للشراء مقابل 52.3182  جنيه للبيع "بنكنوت"، و49.350 جنيه للشراء و52.318 جنيه للبيع تحويل، وفي البنك التجارى الدولي سجل 49.34  جنيه للشراء مقابل 52.47  جنيه للبيع.

و في قناة السويس سجل 52.03  جنيه للشراء مقابل 52.41  جنيه للبيع، كما بلغ سعره في البنك الإسكندرية 48.472 جنيه للشراء و52.345 جنيه للبيع.

يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021، مقابل 7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وسجلت التحويلات الخاصة ارتفاعًا إلى حدود 7.441 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 6.876 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

 بينما تراجعت التحويلات الرسمية لـ 283.4 مليون دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 71.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

سعر الدينار الكويتي الجنيه عملات بنوك تحويلات المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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