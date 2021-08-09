بريطانيا: حققنا أعظم إنجاز فى تاريخنا الأوليمبى

أشادت الصحافة البريطانية بما حققته فرقها الرياضية في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرة إلى أنه "أعظم إنجاز في تاريخ الأولمبياد البريطاني" بعد التساوي بين رصيد الميداليات المحققة للرياضيين البريطانيين مع رصيد الميداليات في أولمبياد لندن 2012.



ومع نجاح الدراج جيسون كيني في الدفاع عن لقبه ليصبح أول بريطاني يفوز بسبع ميداليات ذهبية أولمبية، وفوز الملاكم لورين برايس بذهبية الوزن المتوسط، احتل الفريق البريطاني المركز الرابع في جدول الميداليات برصيد إجمالي 65 ميدالية - 22 منها ذهبية، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.



وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة برصيد 39 ميدالية ذهبية، والصين في المركز الثاني برصيد 38 ميدالية ذهبية واليابان جاءت في المركز الثالث برصيد 27 ميدالية ذهبية.



وقال رئيس البعثة البريطانية مارك إنجلاند إن أولمبياد طوكيو تمثل أفضل إنجاز للرياضة في بريطانيا، نظرًا للمشاكل التي تسببت فيها جائحة كورونا وقلة خبرة الفريق، وأنه "رغم كل الصعاب، أعتقد أنه أعظم إنجاز في تاريخ الأولمبياد البريطاني"، وسمي ما حققته بريطانيا في الأولمبياد الحالي "بمعجزة طوكيو".



وأوضح "إنجلاند" أن الرياضيين البريطانيين واجهوا العديد من التحديات، بما في ذلك أربعة عينات إيجابية كاذبة لفيروس كورونا خلال الألعاب، وكان أحد هؤلاء الرياضيين يمثل بلاده في رياضة جماعية وكان سيضطر الفريق بأكمله إلى عزل نفسه نظرًا للقواعد الصارمة المحيطة، ومضى قائلًا: "إن تسليم هذا الفريق 65 ميدالية متنوعة هو أمر استثنائي للغاية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد صنع الفريق التاريخ على خلفية أكثر البيئات تعقيدًا وتحديًا وصعوبة التي سنواجهها على الإطلاق".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.