الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بريطانيا: حققنا أعظم إنجاز فى تاريخنا الأوليمبى

أولمبياد طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020

أشادت الصحافة البريطانية بما حققته فرقها الرياضية في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرة إلى أنه "أعظم إنجاز في تاريخ الأولمبياد البريطاني" بعد التساوي بين رصيد الميداليات المحققة للرياضيين البريطانيين مع رصيد الميداليات في أولمبياد لندن 2012.


ومع نجاح الدراج جيسون كيني في الدفاع عن لقبه ليصبح أول بريطاني يفوز بسبع ميداليات ذهبية أولمبية، وفوز الملاكم لورين برايس بذهبية الوزن المتوسط، احتل الفريق البريطاني المركز الرابع في جدول الميداليات برصيد إجمالي 65 ميدالية - 22 منها ذهبية، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.


وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة برصيد 39 ميدالية ذهبية، والصين في المركز الثاني برصيد 38 ميدالية ذهبية واليابان جاءت في المركز الثالث برصيد 27 ميدالية ذهبية.


وقال رئيس البعثة البريطانية مارك إنجلاند إن أولمبياد طوكيو تمثل أفضل إنجاز للرياضة في بريطانيا، نظرًا للمشاكل التي تسببت فيها جائحة كورونا وقلة خبرة الفريق، وأنه "رغم كل الصعاب، أعتقد أنه أعظم إنجاز في تاريخ الأولمبياد البريطاني"، وسمي ما حققته بريطانيا في الأولمبياد الحالي "بمعجزة طوكيو".


وأوضح "إنجلاند" أن الرياضيين البريطانيين واجهوا العديد من التحديات، بما في ذلك أربعة عينات إيجابية كاذبة لفيروس كورونا خلال الألعاب، وكان أحد هؤلاء الرياضيين يمثل بلاده في رياضة جماعية وكان سيضطر الفريق بأكمله إلى عزل نفسه نظرًا للقواعد الصارمة المحيطة، ومضى قائلًا: "إن تسليم هذا الفريق 65 ميدالية متنوعة هو أمر استثنائي للغاية".

 

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد صنع الفريق التاريخ على خلفية أكثر البيئات تعقيدًا وتحديًا وصعوبة التي سنواجهها على الإطلاق".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الولايات المتحدة الصين اليابان على طلاق لوز جمال صحي الاول الأولمبياد كورونا ميدالية ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 ووهان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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