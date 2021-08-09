الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 9 /8 /2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

شهدت محركات البحث الإلكترونية، عمليات بحث عن أسعار مواد البناء، ومنها أسعار الأسمنت للمستهلك، اليوم الإثنين 9 /8 /2021.
 

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 9-8-2021
 

استقرت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي والأبيض والمختلط والمقاومة اليوم الإثنين 9 /8 /2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع.



 أسعار الأسمنت المسلح

 

يبلغ سعر طن الأسمنت المسلح اليوم 973 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم 910 جنيهات.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم 895 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم 880 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة الصخرة اليوم 890 جنيها.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم 900 جنيه.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم 915 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم 945 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم 970 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم 880 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم اليوم 895 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم 895 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت الأبيض

يبلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم 2500 جنيه.
يبلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم 2460 جنيهًا.
يبلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 2390 جنيهًا.
يبلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 2430 جنيهًا.
يبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 2425 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت المخلوط

يبلغ طن أسمنت شركة إيه وان اليوم 755 جنيهًا.
يبلغ طن أسمنت شركة النخيل اليوم 760 جنيهًا.
يبلغ طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم 800 جنيه.
 

أسعار الأسمنت اليوم المقاوم

يبلغ طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم 970 جنيهًا.
يبلغ طن أسمنت شركة السويدي اليوم 1015 جنيها.
يبلغ طن أسمنت شركة السهم اليوم 930 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم المقاوم أسعار الأسمنت المخلوط أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت المسلح أسعار الأسمنت اليوم الإثنين أسعار مواد البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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