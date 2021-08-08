احتفال «اتفاقات إبراهيم».. هذا ما يفعله نائب وزير خارجية البحرين فى إسرائيل

وصل عبد الله بن أحمد آل خليفة نائب وزير الخارجية البحرين، اليوم، إلى إسرائيل، في زيارة تستغرق 4 أيام.

وتأتي زيارة نائب وزير الخارجية البحريني إلى إسرائيل لتعزيز تنفيذ اتفاقية التطبيع بين المنامة وتل أبيب، والتي تم توقيعها منذ نحو عام.

اجتماعات عبد الله آل خليفة في إسرائيل



ويلتقي نائب وزير خارجية البحرين بعدة مسؤولين إسرائيليين، أبرزهم يتسحاق هيرتسوج الرئيس الإسرائيلي، ووزير الخارجية هناك يائير لابيد.

ويتولى ألون أوشبيز مدير العام وزارة الخارجية الإسرائيلية، اللجنة التوجيهية العليا الإسرائيلية للعلاقات السياسية، خلال اجتماعات الزيارة لتنسيق المواقف بهدف تعزيز العلاقات، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

قال نائب وزير الخارجية البحريني، خلال لقاء مع الصحفيين الإسرائيليين، إنهم يرتبون للاحتفال بمرور عام على توقيع اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب.

وتابع: في 15 سبتمبر، سنعقد حدثًا يظهر التزام جميع الدول بالاتفاقات الإبراهيمية، ومن المستحيل أن يمر هذا التاريخ دون أن تلاحظه الدول الأربع، أي إسرائيل، البحرين، الإمارات، وأمريكا بشكل ما، وأن تعبر عن دعم متجدد لقيمها".



عبد الله آل خليفة يلتقي الرئيس الإسرائيلي



والتقى نائب وزير الخارجية البحريني، اليوم الأحد، بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، في مستهل زيارته لتل أبيب.

وعقد الرئيس الإسرائيلي اجتماع عمل مع نائب وزير الخارجية البحريني، واتفق الجانبان على زيادة تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد.

العلاقات بين البحرين وإسرائيل



وجاءت زيارة الوفد البحريني وسط توقعات بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق تعاون اقتصادي مع المنامة.

وأكدت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان منذ نحو أسبوع، أن الاتفاق الاقتصادي مع البحرين من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ودفع التدفق الحر للسلع، وكذلك الخدمات.

وتشمل الاتفاقية سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية، وتبادل الخبراء، والوفود، وتنمية التعاون بين القطاع الخاص في تل أبيب والمنامة.

ومن المتوقع أن تُشكل لجنة اقتصادية مشتركة بين إسرائيل والبحرين، لتعزيز التعاون وبحث سبل زيادة حجم التجارة.