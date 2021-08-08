حصاد القوى العاملة اليوم.. قرارات بشأن العمالة بالأردن و108 فرص عمل جديدة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، العديد من الأحداث الهامة، حيث تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ينبه فيه العمالة الراغبة في السفر للعمل بالأردن وفقا لقرار وزير العمل الأردني السابق إصداره في فبراير الماضي بفتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي، يشترط أن تكون المهنة المثبتة بجواز سفر العامل هى مهنة "عامل أو عامل زراعي"، وذلك بعد أن تلاحظ أن العمالة القادمة للعمل بالقطاع الزراعي بالأردن لا تراعي شروط الاستقدام المنصوص عليها في القرار بشأن المهنة.

https://www.dostor.org/3533604



كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بتعيين 13 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 160 من راغبي العمل، وتوفير 15 فرص عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوي عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها، وإحالة شكوى للقضاء، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

https://www.dostor.org/3533653

ومن جانبه قال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية قامت خلال شهر يوليو الماضي، في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 229 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت بالتفتيش على 45 منشأة، وإعادة التفتيش على 57 منشأة، أسفر عن تحرير 10 محاضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 7 قياسات ميدانية، وبحث شكوى.

https://www.dostor.org/3533663

وأعلن وزير القوى العاملة أيضا، عن توفير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، نحو 108 فرص عمل جديدة على مهن الخدمات والأمن، وذلك بمرتبات مجزية تصل إلى 2600 جنيه، إلى جانب بعض المزايا الأخرى.

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كما أعلن الوزير، أن يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق لليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

https://www.dostor.org/3533673