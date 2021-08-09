رفع مساحى لأراضى الجمعيات الزراعية ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، ومتابعة رفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، وتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة المحاسب هاني الجويلي بالعديد من الجهود ضمن تقريرها اليومي، والذي تضمن الإشارة إلى متابعة بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي تتم بقرى المركز.

كما تم متابعة بدء الرفع المساحي لأرض الجمعيات الزراعية بقرى مجلس قروي هلية، وأعمال الحفر لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بخطوط 12 بوصة لتدعيم قرية سدس وتوابعها، فضلًا عن متابعة الإنشاءات الجارية بالمجمع الخدمي بقرية سدس، وإنشاء الملحق التابع لمدرسة بلال بن رباح بقرية أبو دخان وعمل نجارة الأخشاب وشد حديد لسقف الدور الأول العلوي، والتشطيبات بالمدرسة القديمة ببني عقبة.

ومن ناحية أخرى، تم رفع القمامة والمخلفات من مناطق متفرقة بشوارع وأحياء وساحات المدينة، فضلًا عن جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي جزيرة ببا وسدس وطنسا بني مالو وصفط راشين وقمبش، وتمهيد الطرق الترابية بين القرى التابعة، والتي على إثرها 100 طن قمامة من المحطة الوسيطة بالمدينة.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية ،والذي ينفذه قطاع الطب البيطري للسنة السادسة بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات التابع لوزارة الزراعة، وذلك في الفترة من 7 أغسطس الجاري وحتى 12من نفس الشهر.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري، والذي تضمن الإشارة إلى البدء في تنظيم قوافل علاجية مجانية بقرى بني سويف، ضمن بروتوكول التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومديرية الطب البيطري لعمل مسح تناسلي شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة للثروة الحيوانية وتوفير العلاج بالمجان ، بجانب عقد ندوات علمية موسعة للأطباء البيطريين والمربين بالمحافظة.