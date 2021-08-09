الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عضو برجال الأعمال: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية

المهندس مجد الدين
المهندس مجد الدين المنزلاوي

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن مناخ مصر الاستثماري أصبح جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة من الدول العربية والأفريقية.

 

وأضاف المنزلاوي، أن تحسن مناخ مصر الاستثماري يرجع إلى تعديل قوانين الاستثمار، بالإضافة إلى اتجاه الدولة نحو حل التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات والقوانين الخاصة بتفضيل المنتجات المصرية على الأجنبية.

 

وطالب عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي بشكل صحيح، حتى يتم زيادة المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة.

 

وفي السياق أكد، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن مصر مستعدة لاستقبال كافة الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة الحالية، وذلك يرجع إلى فضل القيادة السياسية في حل جميع التحديات التي تقف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات سواء كانت محلية او اجنبية.

 

وأضاف المنزلاوي، ان جمعية رجال الأعمال مرحبة وسعيدة بالاستثمار العربي والأجنبي في مصر، لافتًا إلى أنها تعمل بجانب الحكومة علي عقد اللقاءات المستمرة مع رجال الأعمال الأجانب لتعريفهم بالإمكانيات التي تمتلكها مصر، ولاسيما بعد النهضة الكبيرة التي شهدتها مصر في انشاء المدن الجديدة والتوسع في المشروعات القومية.

 

وأشار، إلى أهمية دور الاستثمار في القطاع الصناعي، باعتباره من القطاعات الإنتاجية الهامة التي يحتاجها السوق المصرية وأسواق التصدير خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع، أن كافة الاستثمارات الخليجية والشركات العاملة في السوق المصرية حققت عوائد جيدة جدًا خلال الفترة الماضية ونسب نمو إيجابية بفضل المشروعات القومية والكبرى للدولة ومبادرات الرئيس السيسي الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسهم القطاع الصناعي والعقاري والمقاولات بجانب مشروعات البنية التحتية والانشاءات والتنمية العمرانية.

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