محمد الباز: وزير التعليم العالى سياسى محترف ويتميز برده السريع على أي شائعة يتم ترويجها

قال الدكتور محمد الباز مقدم برنامج «آخر النهار»، إنه يعرف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بشكل جيد وهو وزير سياسى محترف ويتميز برده السريع على أى شائعة يتم ترويجها.

مشروع الجامعات الأهلية

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» والمذاع عبر فضائية «النهار»: «مشروع الجامعات الأهلية يقوم فيه الوزير خالد عبد الغفار بمجهود كبير جدا ومتابعة جيدة، وتجربته وما قام به اتجاه الجامعات الحكومية والأهلية تستحق الإشادة والوقوف أمامها كثيرًا مقارنة بوزراء التعليم العالى السابقين فهو يمتلك فكرا وأداء مميزا».

مشروع الجامعات الأهلية

وتابع قائلًا: «هدف الوزير خالد عبد الغفار التواصل مع جميع الجهات وتقديم المساعدات، ومن ناحية الظهور الإعلامى لا يفضل الظهور كثيرًا».