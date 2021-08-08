الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء السودان يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لإعمار الشرق

رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة تكاتف الجهود لإعمار شرق السودان ومعالجة تحدياته.

والتقى حمدوك، الأحد، وفدًا من المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان، بحضور المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، والمهندس ميرغني موسى وزير النقل.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن المدخل الأساسي لحل مشكلات شرق السودان تكمن في التنمية والتعمير ونبذ الجهوية، حيث إن شرق السودان ظل يعاني التهميش في العقود الفائتة رغم ما يمتلكه من موارد متعددة، ودعا الإدارات الأهلية إلى أن تلعب دورا في تحقيق الأمن والاستقرار.
 

من جانبه، أكد الوفد، خلال اللقاء، تأييدهم لمبادرة رئيس الوزراء لتأمين الانتقال والتحول الديمقراطي، كما جددوا دعمهم لجهود الدولة لتحقيق السلام والاستقرار في شرق السودان.
 

ودعا زعماء الإدارة الأهلية للبدء في مشاريع تنمية شرق السودان وتفعيل مسار الشرق، وجددوا استعدادهم للحوار مع كل مكونات شرق السودان ونبذ العنصرية وخطاب الكراهية والاعتراف بحق كل المكونات الاجتماعية في شرق السودان للعيش بسلام.
 

وناقش المشاركون المشاكل بولايات الشرق الثلاث (كسلا، القضارف، البحر الأحمر)، وتحقيق التنمية وقضايا الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها.
 

ودعا نظار وقيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان إلى ضرورة أن يسنّ لها قانون يحدد صلاحيات عملها حتى تلعب دورا فعالا في قضايا الوطن.

وكانت أعربت وزارة الخارجية السودانية،  اليوم الأحد، عن رفضها لتصريحات عدد من المسئولين الإثيوبيين الكبار الذين تجاهلوا العرض السوداني للوساطة بشأن الصراع في إقليم تيغراي.
 

وكان عدد من المسؤولين في إثيوبيا رفضوا العرض الذي قدمته الخرطوم، باعتبار أن الأخيرة غير محايدة، فهي بحسبهم تحتل أراض إثيوبية.

وقالت الخارجية السودانية في بيان: "إن الإيحاء بلعب السودان دورا في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا ".

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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