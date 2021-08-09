رئيس اتحاد المستثمرين: إجراءات الإصلاح الاقتصادى دعمت الصناعة المحلية

قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت القيادة السياسية بتطبيقها خلال السنوات الماضية أدت إلى دعم مناخ الاستثمار والصناعة في مصر.

وأضاف "محرم" في تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت مجهود كبير للنهوض بالقطاع الصناعي خلال جائحة فيروس كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق عدة مبادرات خاصة بدعم الصناعة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في اقتصاديات اي دولة بالعالم، مؤكدًا أنها لديها قدرة كبيرة لاستيعاب أعداد ضخمة من العمالة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى دورها في زيادة الناتج المحلي فضلا عن قدرتها في رفع الصادرات المصرية للخارج وجلب مزيد من العملة الصعبة.

وفي السياق توقع الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية وخاصة دولة جنوب السودان، ستشهد زيادة في حجمها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنطقة العريية والأفريقية بتوطيد مكانة مصر بينهم.

وأوضح أن عدد كبير من المستثمرين والصناع يعتزمون زيادة حجم استثماراتهم الفترة المقبلة، في عدد من الدول الأفريقية مثل جيبوتي، جنوب السودان، ليبيا، وغيرهم، مؤكدًا أن تلك الدول تتمتع بنفس المناخ الطبيعى الموجود فى مصر.

وقال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر تعيش أزهى عصورها من خلال النهضة التنموية التي شهدتها في جميع المجالات سواء في الصناعة، الزراعة، التشييد والبناء، الصحة، التعليم، وحتى فى المستوى الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطن فى القرى والريف المصري.