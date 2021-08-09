إنشاء مجمع خدمات حكومى متطور بالمنشأة الكبرى بكفر شكر فى القليوبية

أكد الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه جار العمل على إنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل ومتطور بالوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى، وذلك تزامنًا مع جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف «عبد المنعم»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه أثناء المرور على الوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى تلاحظ وجود مبنى مكتب تموين آيل للسقوط، وكذالك مكتب متواضع جدًا يخدم ما يقرب من 5 آلاف مواطن، بالإضافة إلى وجود غرفة للوحدة المحلية متهالكة، ووجود مساحة كبيرة أملاك دولة تبلغ 213 مترًا، تصلح مجمع خدمات حكومي متعدد الطوابق.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الموقع لإقامة مجمع مصالح حكومية على هذا المسطح لخدمة قرى الوحدة المحلية بالمنشأة الكبري، والتي تشمل سجل مدني، مكتب شهر عقاري، سجل عيني، بالإضافة إلى المقرات التي يتم هدمها، وهي مكتب بريد، ومكتب تموين، وغرفة الحفظ، فضلًا عن الارتقاء بمستوى بيئة العمل بالنسبة للموظفين في كافة هذه القطاعات، لتهيئة مناخ العمل لهم لسرعة إنجاز المهام المطلوبة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه تم الحصول على موافقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة لاستصدار قرار تخصيص إقامة مجمع الخدمات الحكومي المتكامل الذي يعد مشروع في غاية الأهمية يشعر المواطنين بجهود وإنجازات أجهزة الدولة في بناء مصر الحديثة، ومشروعات مبادرة حياة كريمة التي تغير وجه الحياة والمعيشة في الريف المصري بكافة محافظات الجمهورية بمشروعات خدمية وتنموية في شتى المجالات تبعث الراحة والرضا في نفوس جموع الأهالي.