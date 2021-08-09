الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء مجمع خدمات حكومى متطور بالمنشأة الكبرى بكفر شكر فى القليوبية

الدكتور بكر عبدالمنعم
الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر

أكد الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه جار العمل على إنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل ومتطور بالوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى، وذلك تزامنًا مع جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف «عبد المنعم»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه أثناء المرور على الوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبرى تلاحظ وجود مبنى مكتب تموين آيل للسقوط، وكذالك مكتب متواضع جدًا يخدم ما يقرب من 5 آلاف مواطن، بالإضافة إلى وجود غرفة للوحدة المحلية متهالكة، ووجود مساحة كبيرة أملاك دولة تبلغ 213 مترًا، تصلح مجمع خدمات حكومي متعدد الطوابق. 

 وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الموقع لإقامة مجمع مصالح حكومية على هذا المسطح لخدمة قرى الوحدة المحلية بالمنشأة الكبري، والتي تشمل سجل مدني، مكتب شهر عقاري، سجل عيني، بالإضافة إلى المقرات التي يتم هدمها، وهي مكتب بريد، ومكتب تموين، وغرفة الحفظ، فضلًا عن الارتقاء بمستوى بيئة العمل بالنسبة للموظفين في كافة هذه القطاعات، لتهيئة مناخ العمل لهم لسرعة إنجاز المهام المطلوبة. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه تم الحصول على موافقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة لاستصدار قرار تخصيص إقامة مجمع الخدمات الحكومي المتكامل الذي يعد مشروع في غاية الأهمية يشعر المواطنين بجهود وإنجازات أجهزة الدولة في بناء مصر الحديثة، ومشروعات مبادرة حياة كريمة التي تغير وجه  الحياة والمعيشة في الريف المصري بكافة محافظات الجمهورية بمشروعات خدمية وتنموية في شتى المجالات تبعث الراحة والرضا في نفوس جموع الأهالي.

كفر شكر محافظة القليوبية بكر عبدالمنعم حياة كريمه خدمة للمواطنين مصر الحديثة مجمع خدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«المهن الموسيقية» تكشف تفاصيل وقف عمر كمال عن الغناء

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

الرئيس السيسى يهدى والد ووالدة فريال أشرف رحلة حج

الرئيس السيسى: إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على المحاور والكبارى

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

احتفال «اتفاقات إبراهيم».. هذا ما يفعله نائب وزير خارجية البحرين فى إسرائيل

إصابات بالرصاص والغاز فى مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

كيف وقع نتنياهو في فخ «تدنيس السبت» بسبب أولمبياد طوكيو؟ (فيديو)