والد فتاة البساتين يكشف لـ«الدستور» تفاصيل جديدة فى قضية قتل ابنته

كشف أسامة نبيل والد «دنيا» التي لقيت مصرعها على يد والدتها وخالها عقب إلقائها من الطابق الخامس بمنطقة البساتين تفاصيل جديدة في الواقعة.

وقال «نبيل» لـ«الدستور» إن ابنته «دنيا» عمرها ١٧ عاما وكانت في الصف الثالث الثانوي وأرسلت له مقاطع صوتية على «واتس آب» تفيد بأن والدتها وخالها يعذبانها لإجبارها على الزواج من عريس ثري.

وأضاف: «بنتي كان عندها تطلعات وكان نفسها تطلع مضيفة، وبالفعل قدمتلها في أكاديمية ضيافة وكان نفسها تشتغل ويبقي ليها كيان».

وأوضح أنه ترك المنزل منذ ٣ أشهر قبل الواقعة وانفصل عن والدتها بسبب سوء معاملة شقيق زوجته المتهم له، مشيرا إلى أنه له سوابق جنائية وكان مسجونا على ذمة قضية قتل من قبل وأراد أن يفرض عليه إتاوة لكنه رفض دخوله المنزل، ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بترك المنزل لكنه لم يكن يعلم بأنهما سيقتلان نجلته.

وعن يوم الواقعة، قال إنه اكتشف وفاة نجلته بعد مكالمة من ابنه محمد تفيد بتعرض شقيقته الضحية للقتل عن طريق الضرب والصعق الكهربائي على يد والدته وخاله ثم إلقائها من الطابق الخامس لتضليل رجال الأمن وإيهامهم بانتحار الضحية.

واستمعت نيابة البساتين الجزئية أمس، إلى أقوال المتهمة بقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب رفضها الزواج، بمنطقة البساتين.

وقالت المتهمة إنها «أرادت أن تفرح بابنتها وتزوجها وعندما تقدم لها ثري معاق عن طريق خالها رفضت الفتاة الزواج، فدخلت عليها هي وشقيقها غرفتها، وتعديا عليها بالضرب حتى توفيت في أيديهم».

وأضافت أن «شقيقها اقترح عليها إلقاءها من الطابق الخامس حتى لا يتم اتهامهما بقتلها، خوفا من العقوبة فاستمعت له وقام بإلقائها».