محافظ بنى سويف يكلف ببحث شكاوى أهالى قرية سربو بمركز سمسطا

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الإدارة العامة للمتابعة ببحث الشكوى المقدمة من بعض أهالى قرية سربو مركز سمسطا، بشأن التضرر من عدم وجود صرف صحى بالقرية، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة للمعاينة على الطبيعة لمحل الشكوى، تحت إشراف الدكتور أشرف حماد مدير عام الإدارة.

وبالمعاينة تبين أن القرية محل الشكوى يبلغ تعداد السكان بها حوالى سبعة آلاف نسمة وهى تابعة لمجلس قروى الشنطور وهى من القرى غير المخدومة بالصرف الصحى وتعانى من وجود مياه جوفية؛ نظرًا لانخفاض منسوب الأرض وقربها من بحر يوسف وتعتمد منازل القرية على خزانات الصرف الصحى التقليدية (الترنشات).

وأكد الجهاز التنفيذى لمشروعات بنى سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه طبقا للمخطط العام لصرف صحى القرى، فإن قرية سربو مربوطة على محطة معالجة الصرف الصحى بسمسطا والتى تحتاج إلى توسعات ولم يتم تنفيذ المشروع؛ نظرًا لاعتراض ملاك الأرض المطلوبة للتوسعات على البيع بالتراضى.

وكلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات بنى سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدراسة مقترح إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى لقرية الشنطور لربط مشروعات الصرف الصحى بقرى سمسطا عليها ومنها قرية سربو، موجهًا رئيس المدينة لاستمرار المتابعة والتنبيه بكسح خزانات مياه الصرف بالمنازل بصفة مستمرة لحين تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية.

وفى سياق آخر.. التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

وتناول الاجتماع استعراض بعض المجهودات التى قام بها مجلس الأمناء فى مجال تحسين المنظومة التعليمية وحل مشكلات المعلمين، وطرح مجموعة من المطالب والاحتياجات الخاصة بتفعيل الدور الإيجابي لمجالس الأمناء والمشاركة فى حل المشكلات التى تواجه العملية التعليمية وتنفيذ الحلول الممكنة بغرض تحسين العملية التعليمية وتحقيق أفضل معايير الجودة والتواصل مع المجتمع المدنى، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تحت إشراف ومتابعة من محافظ الإقليم.