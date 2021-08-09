الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يكلف ببحث شكاوى أهالى قرية سربو بمركز سمسطا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الإدارة العامة للمتابعة ببحث الشكوى المقدمة من بعض أهالى قرية سربو مركز سمسطا، بشأن التضرر من عدم وجود صرف صحى بالقرية، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة للمعاينة على الطبيعة لمحل الشكوى، تحت إشراف الدكتور أشرف حماد مدير عام الإدارة.

 

وبالمعاينة تبين أن القرية محل الشكوى يبلغ تعداد السكان بها حوالى سبعة آلاف نسمة وهى تابعة لمجلس قروى الشنطور وهى من القرى غير المخدومة بالصرف الصحى وتعانى من وجود مياه جوفية؛ نظرًا لانخفاض منسوب الأرض وقربها من بحر يوسف وتعتمد منازل القرية على خزانات الصرف الصحى التقليدية (الترنشات).

 

وأكد الجهاز التنفيذى لمشروعات بنى سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه طبقا للمخطط العام لصرف صحى القرى، فإن قرية سربو مربوطة على محطة معالجة الصرف الصحى بسمسطا والتى تحتاج إلى توسعات ولم يتم تنفيذ المشروع؛ نظرًا لاعتراض ملاك الأرض المطلوبة للتوسعات على البيع بالتراضى.

 

وكلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات بنى سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدراسة مقترح إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى لقرية الشنطور لربط مشروعات الصرف الصحى بقرى  سمسطا عليها ومنها قرية سربو، موجهًا رئيس المدينة لاستمرار المتابعة والتنبيه بكسح خزانات مياه الصرف بالمنازل بصفة مستمرة لحين تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية.

 

وفى سياق آخر.. التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

 

وتناول الاجتماع استعراض بعض المجهودات التى قام بها مجلس الأمناء فى مجال تحسين المنظومة التعليمية وحل مشكلات المعلمين، وطرح مجموعة من المطالب والاحتياجات الخاصة بتفعيل الدور الإيجابي لمجالس الأمناء والمشاركة فى حل المشكلات التى تواجه العملية التعليمية وتنفيذ الحلول الممكنة بغرض تحسين العملية التعليمية وتحقيق أفضل معايير الجودة والتواصل مع المجتمع المدنى، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تحت إشراف ومتابعة من محافظ الإقليم.

بني سويف محافظة الدكتور محمد هاني غنيم مشروعات الصرف الصحي قرية سربو

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«المهن الموسيقية» تكشف تفاصيل وقف عمر كمال عن الغناء

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

الرئيس السيسى يهدى والد ووالدة فريال أشرف رحلة حج

الرئيس السيسى: إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على المحاور والكبارى

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

احتفال «اتفاقات إبراهيم».. هذا ما يفعله نائب وزير خارجية البحرين فى إسرائيل

إصابات بالرصاص والغاز فى مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

كيف وقع نتنياهو في فخ «تدنيس السبت» بسبب أولمبياد طوكيو؟ (فيديو)