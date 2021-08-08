خدعوك فقالوا.. تونس هي الحل





لدي قاعدة راسخة أنتهجها دائمًا في حكمي علي الأشياء خاصة عندما أكوَن رأيي السياسي في موضوع ما، وهي أن أخالف كل ما ينصحني به أعداء وطني.. القاعدة دائمًا ما تصيب ولا تخطئ أبدًا حتي فيما ندر.

أعداء الوطن كانوا يدفعوننا دفعًا للمناداة بضرب سد النهضة، فوجدتني من أشد المناهضين لتلك الفكرة الغبية تلقائيًا، وأثبتت الأيام صدق حدسي، واليوم تتكرر نفس القاعدة في أحداث تونس.. قنوات الشر تدافع بشده عن الغنوشي وعصابته وتهاجم الرئيس التونسي قيس سعيد وتتهمه بالدكتاتورية والإنقلاب والإستيلاء علي الحكم متناسين أنه هو من جاء للحكم بأصوات تونسية حرة وبإكتساح.

ولم يستطيع حزب النهضة بقيادة راشد الغنوشى الذى كان يشغل منصب رئيس البرلمان التونسى أن يغير إرادة الشعب بأن يتم حكم تونس من خلال المجلس حتى فى وجود الرئيس قيس سعيد نفسه.

ولنرجع للقصة التونسية من أولها، فمنذ بداية تشكيل الحكومة الجديدة أجبر الغنوشى وحزب حركة النهضة الرئيس قيس علي القيام بتكليف المشيشى رئيسًا للحكومة وأتفق المشيشى مع الغنوشى وأنقلبوا على الرئيس وهو ما كان مخططًاً مسبقًا للتمكين الإخوانى والسيطرة على مفاصل الدولة.

صارت الأمور تسير علي هوي الإخوان - حكومة وبرلمان - رغم صرخات بعض أعضاء البرلمان المخلصين وأبرزهم النائبه عبير موسي، إلي أن جاء اليوم الذي أعلن فيه الرئيس قيس سعيد تأييده المطلق والقوى لكل ما تتخذه مصر من إجراءات بخصوص أزمة سد النهضة الأثيوبى وبدأ بنفسه في فتح قنوات إتصال جادة مع مصر بل توجه إلى القاهرة لمقابلة الرئيس السيسى وجرت مباحثات رئاسية على أعلى مستوى لبحث كل الملفات المتعلقة بالشأن المصرى - التونسي.

عند عودة الرئيس قيس سعيد إلي تونس وجد البلاد تمر بأزمات داخلية طاحنة عجزت الحكومة والبرلمان التونسى على حلها خاصة وأن الصراع بين حركة النهضة وبعض الأحزاب الوطنية مثل البرلمانية الوطنية بقيادة عبير موسى ومطالبتها بإقالة الغنوشى وحزبة من البرلمان لما تسببوا فيه من إنهيار تام فى كل المجالات ومحاولتهم أخونة الدولة التونسية فقام الرئيس بإصدار قرارات حاسمة لإنقاذ البلاد طبقًا لصلاحياته الدستورية المادة ٨٠ أهمها:

• إقالة المشيشى رئيس الحكومة ووضعة تحت الإقامة الجبرية

• تجميد مجلس النواب ومنع الغنوشى من دخول البرلمان هو وحزبه

• رفع الحصانة عن كامل نواب البرلمان ومنعهم من السفر

• ولى الرئيس قيس سعيد السلطة التنفيذية لحين إختيار رئيس حكومة جديد

• إقالة وزير الدفاع التونسى (وهو دبلوم صنايع لا يمت للقوات المسلحة بصله)

• تطبيق القانون على الجميع في ظل الشرعية وتواصل مع الثورة

• تكليف الجيش التونسى بحماية وتأمين مؤسسات الدولة وحماية الشعب من فوضى الإخوان والمخربين والتصدى لهم بكل حزم وقوة

فما كان من راشد الغنوشي إلا التهديد بعودة العنف والإرهاب إلى تونس إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته، ففي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، قال الغنوشي: "لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس".

وهدد الغنوشي إيطاليا وأوروبا قائلًا: 500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير كما شدد بالقول: "سنرفض تعيين أي رئيس وزراء لتونس من دون موافقتنا".

ذكرني موقف الغنوشي بما قالته الصحفية التونسية كوثر البشراوي "إن هؤلاء الإخوان يتوددون للناس ويظهرون لهم الحب والرحمة وهم في المعارضة وبمجرد جلوسهم علي كرسي الحكم فلا صديق لهم ولا شريك لهم وتظهر حقيقتهم المرة.. فهم وهابيون فكرًا وعقيدة وسلوكًا وأردفت لقد ضيعت عمري في غبائي.. راح العمر ولم نعرف من هم إلا مؤخرًا.. خدعونا بإدعاءهم المظلومية وهم لا يخافون الله.. هم لصوص سرقوا أيامنا وأحلامنا"