صورة في المصيف ورحيل دلال.. هجو من السوشيال ميديا على ملك قورة

شاركت الفنانة ملك قورة، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها وهي تقضي إجازتها الصيفية.

ونشرت الفنانة الشابة ملك قورة، الصورة الجديدة، وهي ترتدي فستان صيفي باللون الأزرق وعلقت عليها قائلًة: "قضيت وقت ممعت على الشاطئ"، إلا أنه بمجرد نشرها لهذه الصور لاقت غضب شديد، واستنكار من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "إنستجرام".

فيما قرر عدد آخر من جمهور الفنانة ملك قورة، دعمها والتعليق والتفاعل معها على الصور التي نشرتها، معبرين لها عن مدى أناقتها، "وشياكتها" على حد وصفهم.

وكتبت ياسمين منعم، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًة: "عيب كده، مش فيه جنازة فنانة كبيرة وقديرة انهاردة الفنانة دلال عبد العزيز".

وكتبت مريم محمد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "ازاي يعني مفيش تقدير لحرمة الميت خالص"، وكتبت إيمان محمد، من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًة: "حقك تنزلي صورتك لكن احترمي جرح زمايلك"، وعلق مصطفى محمود، من مستخدمي موقع "انستجرام" قائلًا: "انتي ازاي متشاركيش في نعي فنانة كبيرة زي الفنانة دلال عبد العزيز، مع أنك اشتغلتي قبل كده مع حسن وإيمي".

يجدر الإشارة إلى أن الموت غيّب عنّا الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، ظهر أمس السبت، عن عمر يناهز الـ61 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وتأثرها بمضاعفات ما بعد فيروس كورونا حيث قضت أكثر من أربعة أشهر داخل أحد المستشفيات والتي توفيت بعد إصابتها بتليف رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعد رحيل زوجها الفنان سمير غانم في شهر مايو الماضي تحديدًا في ٢١ مايو من العام الجاري.

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