الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتهاء خبراء الأدلة الجنائية من معاينة حريق مركب الزمالك السياحى

حريق مركب الزمالك
حريق مركب الزمالك السياحي

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة أن خبراء الأدلة الجنائية انتهوا من المعاينة الأولية لحريق مركب عمر الخيام السياحي بمنطقة الزمالك.

وأمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية؛ لإجراء معاينة وأخذ عينات من موقع الحريق؛ لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسباب التى أدت لاندلاع الحريق.

وكذلك أمرت النيابة بانتداب لجنة فنية من المسطحات المائية ووزارة الري؛ لبيان صلاحية الباخرة النيلية من عدمه، وإمكانية ترميمها أم لا.

وقررت النيابة الاستماع لعدد من شهود العيان والعاملين على الباخرة؛ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأمرت النيابة بانتداب لجنتين من الحماية الدنية والسياحة؛ لبيان ما إذا كانت الباخرة النيلية متوفر بها احتياطات الأمن والسلامة اللازمين أم لا، وفقا للإجراءات السياحية المشروطة في مثل تلك الحالات.

جاء ذلك بعد أن تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بالاشتراك مع فرق الإنقاذ التابعة لشرطة المسطحات، من السيطرة على الحريق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

انتهاء خبراء الأدلة الجنائية معاينة حريق عمر الخيام

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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