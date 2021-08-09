الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الريال السعودى يواصل استقراره فى البنوك المصرية.. اليوم

الريال السعودي
الريال السعودي

ترصد "الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم، حيث واصل استقراره لأكثر من أسبوع، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 للشراء، و 4.19 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك CIB  4.16 للشراء، 4.19 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، 4.16 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.13 جنيه للبيع.

وسجلت مستويات 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، لسعرى صرف الريال أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة، وظهرت أسعار شراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد بالسوق المصرية عند 4.04 جنيه للشراء، بينما سجلت مستويات سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.
 
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين الأول من شهر محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريًّا.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن إصدار التصاريح سيكون من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

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